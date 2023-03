Psicoterapia Interpessoal e a sua eficácia para a depressão

Psicoterapia não é conversa. É saber o que fazer com o que é dito. É preciso treino e formação. Não é jeito para a comunicação, motivação ou opinião.

É por isso que informar e oferecer conhecimento é dar poder às pessoas para tomarem melhores decisões e fazerem melhores escolhas nas suas vidas, quando precisam de ajuda profissional, procurando e investindo o custo do seu dinheiro e tempo junto de profissionais de saúde mental com formação científica válida, do que, por falta de conhecimento, gastarem em amadorismos com jeito para a comunicação, motivação e persuasão, onde usam vidas pessoais como exemplo de evidência científica nenhuma.

É preciso empoderar as pessoas e as populações de conhecimento e informação, para que tenhamos comunidades mais seguras, competentes e úteis uns para os outros, pois é em sociedade que vivemos e a adaptação envolve esse “jogo de cintura” entre quem somos e o mundo onde estamos. Somos nós que nos adaptamos ao mundo, do que o mundo a nós.

A falta de informação do que é a psicoterapia, leva a que muitas pessoas procurem ajuda de forma leiga, onde a maioria, tendo ainda preconceitos na área da saúde mental, acaba por achar que ir ao psicólogo é ir conversar, para além de considerarem que falar não muda ninguém (tremendamente errado e basta reflectir, de forma profunda e articulada sobre isto).

Saber articular conscientemente os pensamentos que têm impacto nas emoções e nos facilitam ou dificultam comportamentos, dentro dos contactos e relações interpessoais, é uma arte que obedece a estratégias cientificamente comprovadas, em modelos com princípio, meio e fim, cujo modelo da Psicoterapia Interpessoal é um modelo representativo dessa eficácia.

O QUE É A PSICOTERAPIA INTERPESSOAL?

A Psicoterapia interpessoal (TIP ou IPT do inglês, interpersonal psychotherapy) não é uma conversa livre sobre os problemas ou sobre a vida, em que o psicoterapeuta sabe o que fazer com o que está a ser dito e está a organizar durante o processo o rumo para o objectivo de melhor funcionamento e equilíbrio biopsicossocial.

É um modelo com princípio, meio e fim, limitado no tempo, geralmente entre 8 e 16 sessões, que se concentra nos contextos e pessoas da sua rede de apoio social (íntima ou não), focado no presente (no aqui e no agora), na medida em que é o que nos dizem e fazem, e o que dizemos e fazemos, que facilita ou dificulta o nosso funcionamento, dentro dos contextos que temos. Agimos sobre o que podemos e controlamos, aprendendo a não criar expectativas e a aceitar o que não controlamos.

O foco da psicoterapia interpessoal centra-se em quatro áreas-problema identificadas: conflitos interpessoais (que é uma fonte de tensão e angústia); mudanças de vida (como perda de emprego, nascimento de uma criança, que afetam os sentimentos das pessoas sobre si mesmos e sobre os outros); o luto e a perda (lidar com a morte de alguém com quem se teve vínculo); e, por último, dificuldades em iniciar ou manter relações devido a déficits ou sensibilidade interpessoal.

É eficaz como um tratamento independente, como só psicoterapia (eficaz para diagnósticos com intensidade leve ou moderada) e em combinação com medicação (para diagnósticos com intensidade moderada a grave ou grave).

Os psicoterapeutas interpessoais são proativos em consulta, interagem, são solidários e esperançosos, oferecem opções de mudança aos pacientes/ clientes, empoderando as suas forças e resiliências, procurando reduzir as suas vulnerabilidades, através do aumento da frequência e intensidade das relações interpessoais e contextos que facilitam o seu melhor funcionamento, de acordo com a sua natureza, com o que lhes permite ser iguais a si mesmos.

A psicoterapia interpessoal, ainda pouco divulgada socialmente, apesar da sua alta eficácia em estudos transversais e longitudinais, randomizados e comparativos com outros modelos, tem-se revelado de simples aplicação para a maioria das pessoas, em várias populações, ancorada e focada no presente, em vez do passado, em questões de infância ou desenvolvimento.

QUEM BENEFICIA COM OS RESULTADOS DA PSICOTERAPIA?

Quando as pessoas se conhecem de forma válida, consciente e articulada, e aprendem estratégias eficazes para lidar com seus problemas de relacionamento, os seus sintomas melhoraram e o quadro clínico é tratado, ficando a pessoa funcional e adaptada ao seu mundo. Não é deixar de ser quem é, nem é ficar curada e sem problemas. É, acima de tudo, saber o que fazer com o que acontece e adaptar-se, mantendo o seu funcionamento biopsicossocial.

A psicoterapia interpessoal é mais frequentemente utilizada durante a fase aguda da depressão major, mas também pode ser fornecido como um tratamento de manutenção para ajudar a prevenir a recidiva e recorrência da doença. Também é utilizado para tratar ansiedade, bulimia nervosa, alterações do humor tais como perturbações bipolares, comportamento anti-social, perturbação de stress pós-traumático, entre outras.

Por último, e acima de tudo, ao procurar psicoterapia, procure profissionais com formação reconhecida por entidades oficiais, desde a Ordem dos Psicólogos Portugueses, Ordem dos Médicos, International Society for Interpersonal Psychotherapy, Interpersonal Psychotherapy Institute, Organização Mundial de Saúde, American Psychological Association, American Psychiatric Association, entre outras. Caso procure formação ou treino em psicoterapia interpessoal, para os países de língua oficial portuguesa, temos a formação 100% online para formar profissionais em todo o mundo neste modelo de intervenção psicoterapêutica – www.academiatip.com.

Ivandro Soares Monteiro | PhD

Psicólogo Clínico doutorado/ Psicoterapeuta | Fundador & CEO da EME SAÚDE

Psicólogo das Organizações | Associate partner CROWE PT |

Professor Universitário @ICBAS

