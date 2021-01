Psicólogo e colunista lança canal YouTube para “nos conhecermos”

Já começou a primeira temporada do programa “Onde estou não sou”, do nosso colunista, o psicólogo clínico Professor Doutor Ivandro Soares Monteiro.

“Quanto mais nos conhecemos, mais somos capazes de mudar, e é por isso, que este programa, se chama “Onde estou não sou”, pois a verdade é que, na vida, o que somos é muito mais do que o momento onde estamos”, explicou ao BOM DIA Ivandro Soares Monteiro.

Além de colunista do BOM DIA, o psicólogo clínico é também um dos participantes na emissão semanal “BOM DIA Psicologia” que pode ver no Facebook, YouTube e Twitch do BOM DIA todas as sextas-feiras às 21 horas de Lisboa.

Siga este nosso colunista subscrevendo o seu canal YouTube onde já pode encontrar três episódios de “Onde estou não sou”, incluindo um sobre a emigração.