PSG levou autocarro vazio para Lisboa

O Paris Saint-Germain tem sido alvo de críticas em França por utilizar o avião para deslocações curtas, contribuindo para a poluição e não considerando as preocupações energéticas.

Desta vez, o dedo foi novamente apontado ao clube porque fez o seu autocarro viajar de Paris até Lisboa (1.800 quilómetros) vazio para permitir as deslocações da equipa na capital lisboeta a propósito do jogo da passada quarta-feira com o Benfica.

O clube alega razões de segurança, já que o autocarro tem janelas blindadas e motoristas especializados em ambientes tensos e complexos.