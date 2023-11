PSG inconformado depois de empate em casa com Newcastle

«Acho que merecíamos ganhar. Fizemos um jogo muito completo, fomos melhores do que o Newcastle e o resultado não reflete isso», analisou o treinador do PSG, citado pelo L’Équipe.

Sobre a falta de eficácia da equipa, o técnico lembrou que isto «não é basquetebol», mostrando-se ainda satisfeito com a prestação de Mbappé e companhia.

O onze titular também foi tema de conversa, com um dos internacionais portugueses em destaque: «Jogámos com o Danilo porque ele é bom com a bola, queríamos dominar o adversário, era isso que era importante para nós. Neste grupo, mesmo que perdessemos, ainda poderíamos passar o Dortmund. Ainda estamos dependentes de nós.»

O PSG empatou em casa com o Newcastle a uma bola.