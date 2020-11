PSG estuda contratação de Félix

O Paris Saint-Germain está a estudar a contratação de João Félix para colmatar a possível saída de Kylian Mbapeé, jovem francês que tem sido aliciado pelo Real Madrid.

De acordo com Eduardo Inda, diretor do okdiario, o campeão gaulês vê em Félix o potencial necessário para se tornar na nova estrela do Parque dos Príncipes.

Em termos financeiros, a atual situação pandémica poderá ajudar à sua contratação, já que o valor de mercado estará próximo daquele que será recebido por Mbapeé.

Recorde-se que João Félix foi formado no Benfica, saiu para Madrid por 126 milhões de euros e tem sido peça fundamental na seleção A de Portugal.