PSD Suíça acusa governo de “ilusão política” para as comunidades

A Secção do PSD na Suíça organizou este sábado, em Genebra, um almoço de trabalho com a presença dos ex-deputados e antigos Secretários de Estado das comunidades portuguesas, José Cesário e Carlos Gonçalves.

Os responsáveis do Partido Social Democrata na Suíça revelaram que “abordaram diversos temas de interesse para a diáspora, nomeadamente no que toca ao Orçamento de Estado para as Comunidades do próximo ano”.

O PSD considera que este “orçamento torna claro que após sete anos de governação socialista, a política para a área das comunidades portuguesas tem-se limitado ao uso e abuso da propaganda e do anúncio de novas medidas”. Os sociais democratas portugueses da Suíça afirmam tratar-se “de mera ilusão política, redundando algumas delas no mais absoluto fracasso, como é o caso dos Espaços do Cidadão e do novo centro de atendimento”.

Luís Fraga, presidente da secção, declarou que este encontro informal foi um “bom momento de companheirismo”.

José Cesário considera que o PSD Suíça “está bem e recomenda-se”.

A visita de Cesário e Gonçalves a Genebra faz parte de um périplo dos dois representantes do PSD que inclui Lyon, Estrasburgo, Genebra e Luxemburgo.