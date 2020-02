PSD revela problema nas cartas de condução entre Portugal e França

Segundo o grupo parlamentar do Partido Social Democrata na Assembleia da República os cidadãos detentores de carta de condução francesa têm tido algumas dificuldades aquando da troca dessa licença por uma carta portuguesa junto do IMT. Mas o mesmo acontece em França, segundo o PSD: “tivemos conhecimento que os cidadãos portugueses, detentores de carta portuguesa, que pretendem obter uma carta de condução francesa, junto das autoridades em França passam por uma situação semelhante”.

Os cidadãos quando fazem o pedido para a obtenção da carta portuguesa, em Portugal, têm de entregar a carta francesa recebendo em troca uma guia, válida por um período que oscila entre os dois e os quatro meses. Ora, acontece que esse procedimento administrativo demora, na maior parte das vezes, mais do que esse tempo e os requerentes têm de renovar, em alguns casos por diversas vezes, essa guia que lhes permite circular em Portugal.

Acontece, porém, que, esse documento que lhes permite viajar em Portugal, não é reconhecido quer em Espanha quer em França não lhes permitindo, assim, conduzir ou sequer alugar uma viatura nestes países o que causa a todos estes cidadãos grandes transtornos.

Ao mesmo tempo, esta situação ocorre também em França com todos os detentores de carta portuguesa que a pretendem trocar por uma carta de condução francesa, em que acabam por receber um documento que também não os habilita a conduzir fora do território francês, explica o grupo parlamentar do PSD.

Acresce, que no caso dos pedidos feitos em França, os mesmos devem ser todos realizados junto dos serviços administrativos que estão centralizados na cidade de Nantes o que provoca ainda mais dificuldades a todos estes cidadãos.

Assim o PSD solicita explicações ao governo, pretendendo saber se o Governo tem conhecimento destes constrangimentos e se está a ponderar tomar alguma medida para resolver esta situação.