PSD questiona restrições impostas aos viajantes portugueses

Hoje na Audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros que decorreu na Assembleia da República, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, tive a oportunidade de sublinhar que as restrições impostas pelo Reino Unido e pela Alemanha para quem viaja de Portugal penaliza as nossas comunidades residentes naqueles países.Questionei o Ministro sobre o que foi feito no plano diplomático para acautelar esta situação que, no que se refere ao Reino Unido, já aconteceu em 2020.Referi ainda que o facto de muitos portugueses não terem condições para se deslocar a Portugal durante o Verão deve-se sobretudo à questão da pandemia mas, infelizmente, temos muitos portugueses que estão impedidos de vir ao nosso país porque não conseguem renovar os seus documentos nos Consulados sedeados nos países onde residem.Dei mesmo como exemplo os casos de crianças que nasceram há poucos meses e que os pais não conseguem registar nem obter os documentos necessários para viajar. Uma situação inaceitável.

Posted by Carlos Gonçalves on Wednesday, June 30, 2021