PSD questiona governo sobre permanência consular em Perpignan

Dois dos deputados do PSD na Assembleia da República eleitos pela emigração questionaram o governo sobre a situação na área consular de Toulouse que é servida por um Vice-Consulado que presta apoio administrativo a uma importante comunidade portuguesa, nele estando inscritos cerca de 70 mil cidadãos espalhados por uma área de 50 mil quilómetros quadrados.

Segundo os deputados Carlos Gonçalves e José Cesário, “na região de Perpignan, cidade que se situa no extremo desta área consular, vive uma comunidade portuguesa bastante organizada e que tem vindo a solicitar a criação de uma permanência consular que permita prestar apoio administrativo aos portugueses que ali vivem”.

Isto mesmo foi, já no início de 2017, transmitido ao Governo português, pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas, António Capela, que enviou uma exposição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, chamando a atenção para esta questão, afirmam na questão, recordando que “a acompanhar essa exposição seguia um abaixo-assinado, com cerca de 600 assinaturas, que solicitava a abertura de uma permanência consular na cidade de Perpignan. A criação desta permanência iria permitir dar resposta às necessidades da comunidade, ultrapassando as dificuldades que muitos destes cidadãos têm em se deslocar a Toulouse que fica a 207 km de distância”.

O PSD defende que “essa permanência consular poderia funcionar na associação portuguesa local, que tem excelentes instalações e que já disponibilizou os meios logísticos necessários para esse efeito, à semelhança do que acontece já noutras associações de portugueses em várias regiões de França”.

Assim, colocaram ao governo as questões seguintes: “Tem o Governo conhecimento desta situação, nomeadamente, do envio da exposição do Conselheiro das Comunidades Portuguesas? Está o Governo a ponderar a abertura de uma permanência consular em Perpignan?”.