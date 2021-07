PSD propõe voto de solidariedade com comunidade portuguesa na África do Sul

O grupo parlamentar do PSD acaba de apresentar, no Parlamento, um voto de solidariedade para com a comunidade portuguesa na África do Sul, tendo em conta a intensificação de protestos e a onda de violência nos últimos dias, em várias cidades daquele país.

Os deputados do PSD referem que “esta situação tem afetado a comunidade portuguesa naquele país, nomeadamente os empresários portugueses, na sua maioria oriundos da Ilha da Madeira que, nas cidades com mais protestos, têm os seus investimentos”, comunidade esta que reconhecem ser “o pilar da nossa língua e da nossa cultura no continente africano, reforçando elos antigos a África”.

Para o Grupo Parlamentar do PSD, “é, por isso, fundamental que haja uma congregação de esforços em prol de um acompanhamento internacional real e coeso aos nossos portugueses e lusodescendentes a residir na África do Sul. Não se pode permitir nem coadunar com um acompanhamento que se encerra em palavras e que não apresenta uma posição e uma estratégia claras.”

Trata-se de um momento de cimentar “a relação diplomática entre Portugal e a África do Sul, como também a União Europeia, para que, em uníssono, se defenda, intransigentemente, os portugueses e lusodescendentes, bem como, se reiterem esforços para que se encontre uma solução para a crise, a insegurança e a violência que se vive naquele país.”

O PSD acrescenta ainda “a par da realidade pandémica, com milhares de casos de covid-19 diários e centenas de mortos, os nossos emigrantes são, agora, confrontados com uma onda de violência que coloca em causa a tentativa de recuperação económica, a tão almejada paz social e, em última instância, a sua própria vida.”

Os deputados do PSD pretendem que a Assembleia da República expresse a sua solidariedade para com a comunidade portuguesa na África do Sul, enquanto vítima da onde de violência neste país, fazendo votos que rapidamente se recupere a paz social.