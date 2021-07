PSD Paris preocupado com “dificuldades consulares sem paralelo”

A Secção do PSD Paris esteve reunida este sábado, num formato reduzido às suas estruturas dirigentes devido às restrições sanitárias, com o objectivo de analisar a situação política da área das comunidades portuguesas.

Uma reunião que começou com uma mensagem de agradecimento aos militantes que se envolveram e participaram nos vários actos eleitorais que decorreram em França – eleições autárquicas, departamentais e regionais – e “que contribuíram uma vez mais para afirmação política da nossa comunidade residente em França”, pode ler-se em comunicado daquela Secção do partido.

Uma mensagem também de felicitações para “todos os militantes social-democratas que foram eleitos incluindo mesmo membros da nossa Comissão Política. É um enorme orgulho para esta estrutura ver vários dos seus militantes assumir cargos políticos em França. Para os nossos militantes mais antigos que tiveram oportunidade de acompanhar a integração da nossa comunidade residente em França este é um momento único”, afirma o PSD Paris.

O PSD Paris manifesta também a sua preocupação pela situação que vive o Consulado Geral de Portugal em Paris que conhece dificuldades no atendimento da nossa comunidade “sem paralelo na sua história”, afirma. O PSD Paris considera que entre os sucessivos anúncios do Governo sobre a rede Consular e a verdadeira realidade com a qual são confrontadas as nossas comunidades vai uma distância que é inaceitável. As nossas comunidades pelo papel relevante que tem assumido na afirmação externa do nosso país e no desenvolvimento de Portugal merecem outro tipo de atenção e de tratamento por parte deste Governo.

A Secção manifestou também a sua preocupação sobre a situação do ensino de português em França e lamenta que, “dois anos depois da decisão do Governo francês de retirar o estatuto de língua de especialidade ao português no último ciclo do secundário, não haja qualquer informação que seja do domínio público sobre um conjunto de compromissos que foram assumidos tanto pelo lado francês como pelo português”.

Finalmente, o PSD Paris apela às autoridades portuguesas que avancem com uma campanha de informação clara junto das nossas comunidades sobre a verdadeira situação do país no que se refere à pandemia para combater alguma desinformação das autoridades francesas que está a comprometer a deslocação a Portugal de muitos dos nossos compatriotas.