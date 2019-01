PSD Paris pede volto eletrónico e solução para processos de reforma

O PSD Paris reuniu este sábado para planificação das atividades para o ano que agora se iniciou destacando duas eleições em que os portugueses residentes no estrangeiro vão ter a possibilidade de participar. Os responsáveis da secção parisiense dos sociais democratas dizem que “as atividades desta Secção vão ter como prioridade o incentivo dessa mesma participação”.

A Secção de Paris vai articular-se com as estruturas de Lyon e Estrasburgo a organização de, “pelo menos, duas iniciativas” no âmbito eleitoral.

O PSD Paris voltou a debater os riscos de uma forte abstenção nos próximos atos eleitorais, nomeadamente nas eleições europeias em que a votação é exclusivamente presencial, e apela, novamente, para a necessidade de avançar com experiências do voto eletrónico e para o aumento de deputados eleitos pelos círculo da emigração que agora integram mais de 1,4 milhões de eleitores.

O PSD Paris abordou ainda “as dificuldades que conhecem alguns serviços públicos em Portugal” pelos quais tramitam muitos assuntos relativos a portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente o Centro Nacional de Pensões. “Tentar fazer crer que a questão dos atrasos dos processos de reforma é exclusivo ao Luxemburgo é elucidativo do conhecimento que alguns responsáveis políticos têm da realidade das comunidades portuguesas”, afirma a secção parisiense do PSD.