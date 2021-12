PSD Paris contesta escolha de candidatos pela emigração

A Comissão Política da Secção de Paris acaba de emitir um comunicado sobre o processo de escolha dos candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral da Europa, salientando que indicou “Carlos Gonçalves para integrar a lista de candidatos a deputados por este círculo eleitoral”.

“Esta Secção nunca foi contactada pela Sede Nacional do PSD nem pelo Secretariado das Comunidades das Comunidades Portuguesas para emitir a sua opinião sobre os candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral da Europa. A Comissão Política do PSD Paris, por iniciativa própria, enviou um parecer ao Secretário-Geral do PSD indicando o nosso militante Carlos Gonçalves“, diz a secção parisiense do partido, em comunicado assinado pelo presidente da Comissão Política, Joaquim de Oliveira Morais.

Os sociais democratas explicam que “a escolha desta Secção recaiu no companheiro Carlos Gonçalves pelo facto de ele ter vindo a realizar um excelente trabalho como parlamentar, trabalho que é reconhecido por todos aqueles que intervêm no plano político no seio das comunidades portuguesas, mas também porque a sua candidatura permitia cumprir todos os critérios definidos pela deliberação da Comissão Política Nacional de 15 de Novembro de 2021”.

A Secção de Paris do PSD considera que a candidatura de Gonçalves, “permitiria criar as melhores condições ao PSD para ter um bom resultado neste círculo eleitoral e garantir a eleição de um deputado”.

“A Secção do PSD Paris foi uma das estruturas do PSD da Emigração que lutou várias décadas para que o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral da Europa fosse um dos nossos militantes. O PSD distinguia-se do nosso principal adversário político pelo facto de ter um deputado eleito, oriundo da emigração, com o conhecimento e sensibilidade próprias para uma área tão específica como é a das Comunidades Portuguesas”, afirmam os sociais democratas de Paris, lamentando que Maria Ester Vargas seja “a escolha para cabeça de lista desta vez não tem em conta este principio o que configura um retrocesso sem paralelo na história do PSD da Emigração”.

Por fim, a Secção do PSD Paris lamenta também que a França, “onde reside cerca de metade dos eleitores do Círculo Eleitoral da Europa, não tenha qualquer representante na lista de candidatos”.