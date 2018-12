PSD Luxemburgo quer recenseamento automático nas autárquicas do Grão-ducado

A comissão política da secção do PSD no Luxemburgo, reunida este sábado para delinear o plano de atividades de 2019, defende “que seja implantado o recenseamento automático nas eleições das comunais, para residentes com cinco anos consecutivos no país”.

O PSD Luxemburgo pede também “uma nova cultura política que promova a importância a médio e longo prazo da emigração na sociedade”, pois, consideram, a integração na sociedade também passa pela atribuição de responsabilidades políticas, verificando-se atualmente uma alienação por parte dos emigrantes na vida política do grão-ducado.

A propósito, os social-democratas do Luxemburgo congratulam-se com o facto de Félix Braz ter obtido na nova estrutura governamental o cargo de vice-primeiro-ministro.

Em comunicado o PSD Luxemburgo “reitera a necessidade de integrar a sociedade emigrante na vida política”, devendo “ser promovida e fomentada a interligação com as diferentes forças políticas do Luxemburgo”.