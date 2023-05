PSD e CDS disputam a Madeira juntos

A comissão política e o conselho regional do CDS/PP-Madeira aprovaram hoje, por unanimidade, o acordo de coligação com o PSD/Madeira para as próximas eleições legislativas regionais.

No comunicado com as conclusões das reuniões, o CDS/PP afirma ser “necessário dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2019” no âmbito da coligação governamental neste arquipélago.

“A capacidade de entendimento e de diálogo dos dois partidos permitiu a construção de um governo estável, focado nos interesses dos cidadãos da Madeira e do Porto Santo”, salientam os responsáveis centristas insulares.

Complementam que “mesmo tendo enfrentado uma pandemia global, geradora de uma crise sem precedentes”, o Governo Regional de coligação PSD/CDS “soube trabalhar em conjunto para manter a região numa trajetória de desenvolvimento, de crescimento, de investimento”.

Segundo o mesmo texto, nestas reuniões foi abordada também a atual situação de crise política nacional, opinando o CDS/PP-Madeira que se assiste a “um desgoverno, uma instabilidade permanente, que tem paralisado o país, afastando-o ainda mais dos seus parceiros europeus”.

Estes dois órgãos apelam “aos atores políticos nacionais, para que se foquem no exemplo da Madeira, onde a capacidade de diálogo, de colocar os interesses das populações à frente dos interesses partidários ou de fação”, tem permitido que “as instituições funcionem regularmente, o desenvolvimento aconteça e o o crescimento económico seja uma realidade”.

No documento, a comissão política e o conselho regional ainda se congratulam com a divulgação dos índices de competitividade das regiões pela União Europeia, “que coloca a Madeira no top 3 das que mais progrediram e convergiram com a União Europeia entre 2016 e 2022”.

“Os 68 indicadores em análise, a Madeira é a terceira região europeia que mais progride e converge entre as 234 regiões avaliadas”, com destaque para a inovação, realçam, adiantando revelarem que esta região “está no bom caminho”.

Para os dirigentes centristas madeirenses, estes bons resultados “são um incentivo” e “a demonstração cabal de que a Região Autónoma da Madeira está, efetivamente, no caminho do desenvolvimento e da coesão social e económica”.

O CDS/PP-Madeira estabeleceu uma coligação com o PSD para as eleições legislativas regionais de 2019, o que permitiu assegurar uma maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, tendo os sociais-democratas 21 deputados e os centristas três, num universo de 47 parlamentares.

O PS ocupa 19 lugares, o JPP três e o PCP tem um deputado no parlamento deste arquipélago.

No âmbito do acordo, no Governo Regional chefiado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, o líder do CDS/PP-Madeira, Rui Barreto, é o secretário regional da Economia e o ex-presidente da Câmara Municipal de Santana, Teófilo Cunha, detém a pasta do Mar e das Pescas.

No parlamento madeirense, o CDS/PP também garantiu a presidência da Mesa pelo deputado José Manuel Rodrigues.