PSD: Cesário e Gonçalves assumem coordenação para as comunidades

“Na sequência de convite do meu amigo Luís Montenegro e de decisão da Comissão Política Nacional do Partido, volto a assumir a condição de Coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas, funções que desempenhei até há cerca de 12 anos atrás”, anunciou nas redes sociais José Cesário.

A José Cesário, que já foi secretário de Estado e deputado eleito pela emigração, junta-se Carlos Gonçalves que exerceu as mesmas funções.

Carlos Gonçalves desempenhará as funções de Secretário Executivo do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas.

Cesário considera que Gonçalves “volta assim a assumir responsabilidades nacionais na coordenação da nossa ação no terreno”.

“É uma honra e, simultaneamente, uma grande responsabilidade voltar a desempenhar esta missão num momento particularmente delicado”, considera, assumindo “os resultados negativos que registámos nas últimas eleições legislativas”.

José Cesário diz ter a certeza que “com determinação, trabalho e seriedade seremos capazes de prestar um bom serviço às comunidades e ao PSD”, definindo desde já as linhas mestras da sua atuação: “a proximidade com as pessoas e a luta pela aproximação entre Portugal e as comunidades”.