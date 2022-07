PSD: Carlos Gonçalves no Conselho Nacional

O ex-secretário de Estado das Comunidades e deputado eleito pela Europa até à presente legislatura, Carlos Gonçalves, foi eleito conselheiro nacional no congresso do Partido Social Democrata que decorreu este fim de semana na cidade do Porto.

Carlos Gonçalves encabeçava uma lista de candidatos que incluía Artur Amorim do PSD Alemanha, igualmente eleito.

Além dos dois militantes eleitos, nessa lista figuravam ainda José Martinho, do PSD Suíça e Custódio Portásio, do PSD Luxemburgo.

O novo líder do PSD, Luís Montenegro, participou num almoço no sábado com os representantes das estruturas das comunidades, que José Martinho considerou nas redes sociais como “um bom prenúncio e um sinal forte de que a nova liderança conta com a diáspora” (na foto abaixo).

Veja aqui o discurso de Carlos Gonçalves no congresso do PSD no sábado: