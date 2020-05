PS vai continuar diálogos digitais com as comunidades portuguesas

A iniciativa “Diálogos Digitais com as Comunidades Portuguesas” teve lugar sábado e domingo ‘online’ para permitir a Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas conhecer as dificuldades que enfrentam as comunidades portuguesas no mundo. Sábado, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, Berta Nunes e os deputados socialistas eleitos pela emigração Paulo Pisco e Paulo Porto ouviram portugueses de estruturas socialistas espalhadas pelo Europa, enquanto que no domingo foi a vez de dar a palavra a representantes da diáspora fora do velho continente.

José Luís Carneiro declarou que a iniciativa é para repetir e deverá passar a acontecer “de três em três meses”. O objetivo é “manter a ligação com os portugueses que se encontram pelo mundo” e pode ser uma forma de apresentar os problemas da diáspora, quer por videoconferência quer por ‘chat’.

Quase cinco mil portugueses pediram apoio para enfrentar a pandemia da covid-19 e as consequências do confinamento imposto em todo o mundo, disse o ex-secretário de Estado das Comunidades e atual secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro. Um apoio que a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, garantiu ter passado a ser uma orientação específica de consulados e embaixadas portuguesas.

“As dificuldades apanharam o Governo de surpresa e passaram pelo encerramento de fronteiras e espaços aéreos, com a consequente retenção de turistas e emigrantes nos países onde estavam”, admitiu Berta Nunes.

A governante adiantou que, além disso, a pandemia também causou “o fecho de empresas que deixaram muitos trabalhadores sem emprego ou não ativos”, a interrupção de aulas que, por exemplo, “deixou também em suspenso os alunos de Erasmus, além de dificuldades de isolamento, nomeadamente de idosos no estrangeiro”.

“Temos acompanhado estas situações através dos consulados e embaixadas, que tiveram orientações para ajudar nas consequências da covid-19”, afirmou Berta Nunes, admitindo que ainda restam muitos problemas, como os dos tripulantes portugueses retidos em navios.

“Estamos a acompanhar a situação dos cruzeiros que estão ao largo dos Estados Unidos e México e onde estão bastantes tripulantes portugueses”, afirmou a secretária de Estado, explicando que as autoridades desses países não têm viabilizado o repatriamento.

Foram muitas as dificuldades enumeradas pelos representantes das comunidades da diáspora, sobretudo fora da Europa. Foi o caso de Ricardo Magalhães, do Brasil, que elogiou o apoio que tem sido dado pelo consulado português, mas também o de Carlos Miranda, do Canadá, que se queixou da difícil situação em que, sobretudo, as empresas de construção civil ficaram na sequência da pandemia e lembrou que Toronto continua a não ter um cônsul que possa ajudar mais esta comunidade.

Da África do Sul, José Luís Silva alertou para o facto de a comunidade portuguesa ter vários membros a passar fome devido às consequências laborais provocadas pela covid-19 e defendeu a necessidade de ser nomeada uma assistente social para a comunidade.

Nos Estados Unidos da América, Isabelle Coelho-Marques também se queixou das várias consequências da pandemia para a comunidade portuguesa, sobretudo em Nova Iorque.

“Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia e em Nova Iorque há mais de 22 mil mortes, seis das quais de portugueses”, disse Coelho-Marques, acrescentando que também se sente na comunidade “um grande receio porque muitos vão ter de fechar portas” de comércio e negócios.

Da Venezuela, o representante da comunidade portuguesa Jany Moreira lembrou que a situação no país já era de crise, tendo piorado com a pandemia.

“O sistema de saúde está falido, só funcionam as clínicas privadas, o ordenado mínimo é o equivalente a 3,9 euros por mês, temos racionamento de água potável e de luz, com apagões que chegam a durar 12 horas, a maioria das pessoas não tem gás em casa e agora também não há gasolina para nenhum cidadão, só para os órgãos do Estado”, descreveu. Segundo disse, a comunidade portuguesa sobrevive apoiando-se mutuamente, mas “há portugueses a passar fome, nomeadamente nas zonas interiores”.

No encontro com portugueses da diáspora na Europa, no sábado, os governantes puderam constatar grandes diferenças entre os distintos países. A forma com o covid-19 se propagou também influencia as situações de cada país e da comunidade portuguesa, mas todos foram unânimes que para os portugueses emigrados a situação é difícil.

Além de Berta Nunes, José Luís Carneiro e dos deputados Paulo Pisco e Paulo Porto, participaram no debate “europeu” Alfredo Stoffel da Alemanha, Hugo Miguel de Castro da Noruega, Tiago Corais do Reino Unido, Jorge Mendes e Nathalie de Oliveira de França, Joana Benzinho e Sílvia Paradela da Bélgica, Carlos Ferreira da Suíça e Hélder Gouveia Menezes do Luxemburgo.