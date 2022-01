PS: temos 13.5 milhões para modernizar o atendimento consular

O PS pretende dar continuidade ao trabalho feito ao longo dos últimos mandatos junto das comunidades e destinou, no seu orçamento, mais de 13 milhões de euros para a modernização do atendimento consular. A declaração é de Paulo Pisco, cabeça de lista do PS pelo círculo da Europa, que falava ao BOM DIA no contexto de dois debates com os partidos portugueses candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

“A modernização consular está a ser implementada. Aos contrário do PSD, que cortou 500 funcionários consulares, 200 professores e cinco estruturas consulares, pretendemos dar continuidade à modernização. Para isso, disponibilizámos no orçamento 13.5 milhões de euros”, explicou.

Questionado sobre o não cumprimento de alguns pontos previstos nos programas anteriores, Paulo Pisco defendeu-se, explicando que “estamos a viver um período atípico”, razão pela qual “foi necessário dar resposta às questões levantadas pela pandemia”.

Confrontado pela candidata do Partido Social Democrata, Maria Ester Vargas, sobre um eventual retrocesso relativamente às políticas das comunidades, Paulo Pisco recusou a acusação com veemência, dando como exemplo a modernização consular ainda em curso.

Desafiado a eleger as principais medidas do programa do PS para a diáspora, Paulo Pisco apontou o investimento de 18 milhões de euros no Ensino Português no Estrangeiro (EPE), a alteração das leis eleitorais, o “aprofundar” do Programa Regressar e a retoma dos testes ao voto eletrónio, “suspenso devido à dissolução da Assembleia da República”.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas seis questões, às quais o cabeça de lista do PS respondeu assim:

– Voto eletrónico: sim

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: sim

– Ensino de português gratuito: sim

– Nacionalização da TAP: não se pronunciou

Para o primeiro debate aceitaram o convite do BOM DIA Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU. O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS. Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite.

Veja aqui o debate entre PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS: