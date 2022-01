PS tem maioria absoluta mesmo sem os votos da emigração

O PS é o partido mais votado com 41,68% dos votos e 117 mandatos nas eleições legislativas de domingo, quando estavam apurados os resultados em 3.092 das 3.092 freguesias, faltando os votos da emigração.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral à uma da manhã de segunda-feira, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,80%.

O Partido Socialista obtém a maioria absoluta ainda antes de serem apurados os votos pela emigração que elege quatro deputados. Nas últimas eleições, os socialistas apuraram um deputado pela Europa, Paulo Pisco.