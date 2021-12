PS salienta importância da diáspora e quer continuar a incentivar o regresso

“A candidatura do PS às legislativas tem vários eixos, e um deles é o relativo ao contributo da diáspora”, afirmou esta quinta à noite, em Fafe, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista e cabeça de lista dos socialistas pelo distrito de Braga.

“Há 150 mil portugueses oriundos da região do Minho em todo o mundo”, destacou o ex-Secretário de Estado das Comunidades, que falava acompanhado da atual responsável pelo pelouro, Berta Nunes.

José Luís Carneiro falava no fórum “O contributo da Diáspora para o Desenvolvimento Regional e o Programa Regressar”, que contou também com a participação do ministro Augusto Santos Silva, os deputados Paulo Pisco e Paulo Porto, e também os candidatos socialistas pelos círculos das comunidades Nathalie de Oliveira, Alfredo Stoffel, Joana Benzinho e Isabel Coelho Marques.

Berta Nunes fez um balanço do programa Regressar, destacando a importância de existirem mecanismos para “ajudarem os portugueses a regressar”. O deputado Paulo Pisco insistiu na relevância das mesmas políticas, referindo ainda a iniciativa PNAID, de apoio ao investimento da diáspora.

O fórum, que teve lugar em Fafe, foi moderado pelo colunista do BOM DIA e conselheiro do Museu das Migrações e das Comunidades de Fafe, Daniel Bastos, foi acompanhado por algumas dezenas de portugueses residentes no estrangeiros via Zoom, nomeadamente França, Suíça, Luxemburgo, Estados Unidos, entre outros.

Os distintos intervenientes mencionaram assuntos variados, com destaque para a melhoria dos serviços consulares, mas também o apoio social nas comunidades e o papel das associações.

Berta Nunes reagiu aos muitos comentários sobre os consulados portugueses, recordando que a pandemia, e depois as restrições, “tornaram muito difícil a gestão” e para muitos utilizadores foi mais complicado por causa de o agendamento ser ‘online’.

A Secretária de Estado salientou ainda que houve um esforço de “digitalização e de recrutamento”. Há medidas que melhoraram muito os serviços: “renovar totalmente online o cartão do cidadão que se pode receber em casa e o registo de nascimento online disponível já em alguns países” são melhorias enormes, insistiu. “Sem esquecer o recenseamento automático, um grande passo”, recordou Berta Nunes.