PS renova confiança em Paulo Pisco

“Sou de novo cabeça de lista pela Europa”, confirmou esta noite ao BOM DIA o deputado do Partido Socialista, Paulo Pisco.

Além de liderar a candidatura socialista no círculo da emigração europeia, Pisco declarou ainda que é também “mandatário nacional para os círculos Europa e Fora da Europa”. O atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, volta a ser o número um da lista Fora da Europa nas legislativas de janeiro.

O secretário-geral adjunto do PS e ex-Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, vai encabeçar a lista dos socialistas em Braga nas próximas eleições legislativas, seguido pela diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos, Elisabete Matos.

O secretário-geral socialista, António Costa, encabeça as candidaturas a deputados do PS em Lisboa, seguido pela vice-presidente do parlamento Edite Estrela e pela ministra Mariana Vieira da Silva, numa lista que apresenta Fernando Medina na quinta posição.

Segundo fonte socialista citada pela agência Lusa, Jamila Madeira (Faro), Pedro do Carmo (Beja) e o antigo ministro Capoulas Santos (Évora) voltarão a ser cabeças de lista nestes distritos, o mesmo acontecendo com Alexandra Leitão (Santarém), Ana Mendes Godinho (Guarda), Marta Temido (Coimbra), Pedro Nuno Santos (Aveiro), João Azevedo (Viseu), Tiago Brandão Rodrigues (Viana do Castelo) e, como referido, Augusto Santos Silva (Fora da Europa).

Algumas das mudanças acontecem em Vila Real, com Francisco Rocha a substituir Ascenso Simões; em Bragança, com a indicação do secretário de Estado Sobrinho Teixeira para o primeiro lugar da lista; em Castelo Branco, onde a ministra Ana Abrunhosa será cabeça de lista; em Leiria, com a designação do secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, para “número um”.

As listas de candidatos a deputados dos socialistas só ficarão definitivamente fechadas na segunda-feira, quando se reunir a Comissão Política Nacional do PS, órgão a quem cabe a aprovação final.