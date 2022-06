PS quer “projetar Portugal” junto das comunidades

“Este foi o nosso Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, explica o deputado Paulo Pisco nas redes sociais. O parlamentar refere-se a um jantar organizado em Paris, sob o lema “Projetar Portugal”, por personalidades ligadas ao Partido Socialista e onde foram conferencistas Eurico Brilhante Dias e o próprio Paulo Pisco.

“O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, anunciou que vai passar a celebrar também o Dia de Portugal junto das Comunidades, tal como agora ja faz o Presidente da Republica e o Primeiro-Ministro”, anuncia o parlamentar eleito pela emigração.

O jantar, que teve lugar no Cercle des Arrmées, contou também com a presença do vice-presidente da bancada do PS, Francisco César, e várias dezenas de participantes.

“Foi uma noite magnífica, cheia de emoção e glamour e com muitos membros da nossa comunidade oriundos de todos os setores de atividade, da ciência ao mundo empresarial, das artes à politica, da comunicação às letras”, declarou Paulo Pisco, que diz deixar uma palavra especial para “a honra que foi termos a vencedora do festival da Eurovisão, em 1977, Marie Myriam, uma portuguesa”.