PS quer debates para as comunidades nos canais internacionais

O Partido Socialista (PS) propôs a realização de debates ou outros programas informativos sobre a campanha eleitoral em curso em Portugal nos canais internacionais de televisão, para serem transmitidos nos círculos eleitorais das comunidades.

“Os canais de televisão são a melhor e mais eficaz forma de chegar aos eleitores no estrangeiro, somando assim um novo elemento ao importante contributo que já dão, através das suas emissões internacionais, para o reforço da ligação ao país e para a difusão da língua portuguesa; nesse sentido, estamos convictos de que debates com os candidatos, para apresentação e troca das respetivas ideias e propostas, serão um poderoso fator de esclarecimento e mobilização do voto dos nossos concidadãos residentes no estrangeiro”, lê-se numa nota assinada pelo cabeça-de-lista do PS pelo Círculo de Fora da Europa e pelo cabeça-de-lista pelo Círculo da Europa, Augusto Santos Silva e Paulo Pisco, respetivamente.

Na nota, afirmam que “os candidatos do Partido Socialista pelos círculos da Europa e de Fora da Europa manifestam a sua inteira disponibilidade para participar em debates ou qualquer outro tipo de programas que possam incidir na campanha eleitoral para as comunidades, dando a estas o reconhecimento que merecem” e argumentam que “as eleições nos círculos eleitorais das comunidades desenrolam-se em condições particulares, não apenas devido à situação pandémica, mas também porque a votação se faz sobretudo por via postal e os eleitores estão dispersos pelo mundo”.

Assim, continuam, é importante que os 1,5 milhões de inscritos nos cadernos eleitorais fora de Portugal, em mais de 180 países, “mereçam também a atenção dos órgãos de comunicação social, muito particularmente dos canais internacionais de televisão, tanto do serviço público como dos operadores privados”.

Para Augusto Santos Silva e Paulo Pisco, “é da maior importância combater a elevada abstenção que tradicionalmente se verifica nestes círculos eleitorais, não obstante a participação nas últimas eleições legislativas de 2019 ter aumentado cerca de seis vezes face a 2015”.

O voto antecipado para as eleições legislativas de 30 de janeiro, para os eleitores que estão no estrangeiro, decorre entre 18 e 20 de janeiro nas embaixadas e nos postos consulares