PS preocupado com situação social dos emigrantes e os ‘media’ da diáspora

Os deputados do Partido Socialista membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (CNECP) reuniram-se no dia 23 de abril, por videoconferência, para analisar diversos temas no âmbito da política externa e das comunidades portuguesas, no contexto da evolução da pandemia de COVID-19.

Entre os assuntos analisados na reunião de hoje esteve o tema dos direitos, liberdades e garantias no contexto do desenvolvimento e utilização de ferramentas tecnológicas para controlar a propagação do vírus sars-cov-2.

Os deputados socialistas consideram da maior importância que seja garantido o equilíbrio entre liberdade e segurança no uso das tecnologias de informação para ajudar no combate à propagação da pandemia de covid-19, designadamente através de aplicações para telemóveis, protegendo de forma inequívoca os direitos, liberdades e garantias individuais, de forma a evitar a intrusão na privacidade e o uso abusivo da utilização de dados pessoais. Questões como que dados poderão ser fornecidos, por que razões, a que entidades, quem pode ter acesso e quanto tempo e para que fins ficam disponíveis, são alguns dos assuntos que importa ter em consideração, partindo sempre do pressuposto da necessidade do consentimento pessoal para a sua utilização.

Com efeito, os deputados do PS na CNECP constatam que existe nos dias de hoje uma maior disponibilidade para a cedência de dados pessoais em troca de maior segurança, acentuada pelo facto de se viver uma situação de estado de emergência. Esta vulnerabilidade é particularmente evidente nas camadas mais jovens da população, em virtude da dependência que atualmente já existe das tecnologias de informação e comunicação e das aplicações de todo o tipo, particularmente para telemóveis.

Com efeito, os deputados consideram muito preocupante que o próprio conceito de liberdade possa estar em mutação, na medida em que é visível que os jovens hoje aceitam com facilidade a cedência de direitos e liberdade face a situações de proteção da saúde, da segurança e do conforto imediato, consentindo a sua própria vigilância e a entrega de dados pessoais de forma espontânea e sem reservas, o que certamente será um problema maior relativamente à permeabilidade das gerações futuras à intrusão das novas tecnologias na sua vida pessoal.

Para os deputados do PS, é necessário que haja uma adaptação das nossas sociedades às novas tecnologias, mas também que ninguém seja deixado para trás na sua utilização benéfica, nem tão pouco que seja esse o pretexto para que se desenvolvam novas ameaças que deixem as pessoas mais vulneráveis à degradação dos seus direitos, liberdades e garantias.

Neste sentido, consideram fundamental que, a nível nacional, esta nova realidade se adapte à cultura e especificidades do nosso quadro constitucional, respeitando sempre o anonimato e o consentimento individual, de modo a alcançar-se o equilíbrio desejável entre as dimensões da segurança e respeito pelas liberdades.

Os parlamentares analisaram também o aumento de casos de xenofobia sanitária e discriminação, fenómeno que tem crescido um pouco por todo o mundo, virando pessoas em todos os continentes umas contra as outras, com ofensas de vária ordem tanto nas ruas como nas redes sociais, recusa de acesso a restaurante e outros serviços, havendo a lamentar os casos conhecidos de discriminação de que foram alvo cidadãos portugueses residentes na China.

Dado existirem muitos relatos de xenofobia e de discriminação oriundos de muitos países, a começar pelos mais afetados como a China e os Estados Unidos, mas também em Itália, Espanha, França e Reino Unido, os deputados socialistas lamentam e condenam todo e qualquer ato discriminatório, seja contra cidadãos portugueses no estrangeiro, de portugueses contra estrangeiros em território nacional, de estrangeiros na China ou de asiáticos nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. A discriminação com base na origem ou fisionomia é uma atitude irracional e desumana, que não resolve nenhum problema nem trava o vírus, criando apenas tensões desnecessárias nas sociedades. Neste contexto, apelam aos órgãos de comunicação social para terem uma atitude responsável na forma como apresentam as notícias.

Os socialistas na CNECP voltaram a abordar a situação em que se encontram as comunidades portuguesas no mundo, devido ao aumento inevitável de situações de carência económica e social na diáspora, visto que chegam relatos de vários países de cidadãos portugueses em situação de dificuldade. Saúdam, assim, o trabalho que tem vindo a ser feito de identificação de casos sociais pela rede consular portuguesa e as diligências que têm efetuado em conjunto com as autoridades locais e outras entidades vocacionadas para o apoio social, de forma a dar a melhor resposta possível a estas situações. Neste sentido, congratulam-se com o reforço das verbas para os postos consulares, para que tenham uma maior capacidade de resposta para atender às situações de dificuldades sociais com que se deparam.

Finalmente, os deputados abordaram a situação da comunicação social da diáspora, na medida em que o Governo encetou já há algumas semanas contactos com responsáveis dos media das comunidades precisamente para que possam ser dadas algumas respostas às dificuldades que alguns jornais revistas, rádios ou publicações on line possam estar a sentir em virtude da quebra de atividade e perda de publicidade, que possam pôr em causa a sua continuidade.

Assim, os deputados consideram fundamental que os órgãos de comunicação social das comunidades possam igualmente beneficiar do apoio fornecido através de campanhas de publicidade institucional, não apenas agora para contrariar os efeitos de pandemia na sua capacidade de tesouraria, mas também em outros momentos, que dizem particularmente respeito às comunidades, como, por exemplo, no contexto de eleições.

Neste sentido, os deputados consideram fundamental que, independentemente dos apoios que agora sejam canalizados através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, via Secretaria de Estado das Comunidades para os órgãos de comunicação social da diáspora espalhados pelo mundo, irá ser apresentada pelo Partido Socialista uma alteração legislativa à Lei nº 95/2015, de 17 de Agosto, de forma a acabar com a discriminação de que são alvo, visto que agora apenas contempla a possibilidade de realização de campanhas de publicidade institucional para os órgãos de comunicação social regional a nível nacional.