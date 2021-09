PS nunca teve tantos membros da diáspora

A Comissão Nacional eleita no 23º Congresso do Partido Socialista é a que mais representantes das comunidades tem desde sempre, com cinco membros efetivos, quatro inerentes e um suplente. O deputado eleito pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, renovou o seu mandato como membro da Comissão Nacional do PS, assim como os quatro membros inerentes, que são os coordenadores das secções de Paris, Metz, São Paulo e Rio de Janeiro.

Entre os efetivos, cinco são do círculo da Europa (que tem ainda um suplente, em 175º lugar) e um do Círculo de Fora da Europa. A estes membros da Comissão Nacional juntam-se ainda os quatro inerentes, correspondentes às secções que têm maior número de militantes, dois pelo Círculo da Europa e dois pelo Círculo de Fora da Europa. França fica assim com três representantes na Comissão Nacional: Paris, Metz e Gironde. O Reino Unido e Rio de Janeiro são os outros membros efetivos.

O Partido socialista tem, assim, na Comissão Nacional, uma representação robusta das comunidades portuguesas, “que será certamente uma grande mais valia para a defesa dos interesses dos portugueses residentes no estrangeiro”, lê-se em comunicado enviado ao nosso jornal.