PS Luxemburgo quer lançar grupo dedicado às mulheres

A recente visita ao Luxemburgo do deputado do PS Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, permitiu a primeira reunião física com os militantes da secção do PS no Luxemburgo, da qual Miguel Vasconcelos é o atual secretário-coordenador.

Uma reunião de trabalho durante a qual secção local do PS apresentou o projeto da criação do grupo das “Mulheres Socialistas”.

Um projeto que pretende ir ao encontro das mulheres cujos anseios e expetativas se definem por uma comunhão de interesses que extravasam a linha global da militância. “Este grupo de mulheres virá reforçar os temas já em debate, mas numa perspetiva mais crítica e sensível do olhar feminino”, refere a secção do Partido Socialista do Luxemburgo em comunicado.

Durante o encontro dos membros da secção com o deputado, foram igualmente abordados temas como a maior participação cívica e associativa, mas também foi uma ocasião para debater assuntos ligados diretamente à política portuguesa em vésperas de eleições, “em particular o da partilha de estratégias a desenvolver frente a forças antidemocráticas, que tendem a alastrar-se como um canto de sereia”.

O comunicado do Partido Socialista do Luxemburgo destaca “a dinâmica no seio da secção do Luxemburgo continua a afirmar-se como uma força motriz da militância socialista, tanto no que diz respeito ao trabalho coletivo local e à colaboração efetiva com o partido irmão do LSAP, como no desenvolvimento do trabalho em rede com as outras secções do Partido Socialista na Europa”.