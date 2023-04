PS festejou 50 anos com Quim Barreiros e GNR no Rosa Mota

Milhares de militantes e simpatizantes encheram este domingo o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para celebrar o 50º aniversário do Partido Socialista (PS) português com concertos de Quim Barreiros, Bárbara Tinoco, GNR, bandeiras e balões.

A festa popular socialista no Porto arrancou cerca das 14:00 com música dos Beatbombers e as cadeiras foram enchendo de militantes e simpatizantes do PS de várias regiões do país, bem como da União Europeia e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Quim Barreiros e os seus ‘hits’ musicais começaram a animar os participantes que chegavam da Trofa (Porto), Vila do Conde (Porto), Figueira da Foz (Coimbra), Ponte de Sor, distrito de Portalegre (Alentejo), Marco de Canaveses (Porto), Camarate (Lisboa), entre outras localidades.

Bárbara Tinoco e a banda portuense GNR continuaram o alinhamento no palco do Pavilhão Rosa Mota, que ia enchendo cada vez mais de pessoas que vieram para ouvir, entre outros, o presidente da Internacional Socialista e do Governo espanhol, Pedro Sánchez, o histórico socialista Manuel Alegre e o secretário-geral do PS, António Costa.

Foi com um “olá Porto, olá invicta, tenho 86 anos”, que Manuel Alegre arrancou a primeira ovação da noite dos milhares de militantes e simpatizantes socialistas, muitos envergando bandeiras das localidades de onde eram oriundos.

Antes tinha falado Isilda Gomes, autarca algarvia em Portimão, e atual presidente da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialistas (ANA-PS), e Miguel Costa Matos, secretário-geral da Juventude Socialista (JS).

No exterior do pavilhão Rosa Mota houve várias tendas de cada uma das 19 federações do Partido Socialista e vários camiões com comida e bebidas para aguentar a tarde de discursos políticos e de celebração dos 50 anos de vida de um partido que foi desenhado na clandestinidade a partir da Alemanha.

A noite terminou com os militantes e simpatizantes socialistas a cantar “A Portuguesa” e com o lançamento de balões brancos, verdes e vermelhos.