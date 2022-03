PS em campanha junto aos portugueses de Londres e Estugarda

Paulo Pisco, atual deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, vai deslocar-se à Alemanha e ao Reino Unido, entre 2 e 4 de março, no âmbito da repetição das eleições legislativas junto da diáspora.

De acordo com a agenda do deputado socialista, a que o BOM DIA teve acesso, o primeiro ponto de encontro com a comunidade portuguesa é no Restaurante Emigrante, em Estugarda, pelas 19h00 locais. Neste estabelecimento, Paulo Pisco irá analisar as propostas de Governo do PS, o processo eleitoral e a recente anulação dos votos.

No dia seguinte, às 10h00, o deputado vai dedicar-se à campanha pelas ruas da cidade alemã, encontrando-se com a comunidade portuguesa e visitando pequenos comércios geridos por portugueses e lusodescendentes.

Ainda no dia 3, está prevista a chegada a Londres, onde pelas 19h00 irá visitar a Associação Cultural e a Casa do Benfica.

A quatro de março, último dia desta deslocação oficial, Paulo Pisco visita a partir das 17h00 os comércios portugueses na zona de Lambeth e, às 19h00, encontra-se com a comunidade na companha do Secretário-Geral-Adjunto do PS, José Luís Carneiro, e de João Azevedo, deputado eleito por Viseu.

Este último encontro terá lugar na Tate South Lambeth Library.