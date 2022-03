PS em campanha em Londres, Paris e Luxemburgo

O secretário-Geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, está em campanha eleitoral em Londres, Paris e no Luxemburgo.

Carneiro prevê encontros com as comunidades nos dias 4, 5 e 6 de março, acompanhado pelo deputado e cabeça de-lista do PS pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco.

O deputado eleito por Viseu, João Azevedo, está também presente em Londres esta quinta-feira.

Nos dias 5 e 6, em França e no Luxemburgo, participa nos encontros Nathalie de Oliveira, segunda na lista.

“Estes encontros realizam-se no âmbito da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa e da necessidade de apelar à participação dos portugueses na escolha dos seus representantes na Assembleia da República”, afirma o PS em comunicado enviado ás redações.

PROGRAMA

Londres

Dia 3, quinta-feira,

15h00 – Encontro com Claire Holland, leader of the Council de Lambeth. 10 Wandsworth rd.

19h00 – Visita à Associação Cultural e à Casa do Benfica.

Dia 4, sexta-feira

16h00 – Visita a comércios portugueses na zona de Lambeth.

19h00 – Encontro com a comunidade com José Luís Carneiro, Paulo Pisco, João Azevedo e Mafalda Barreiros. Tate South Lambeth Library. 180, South Lambeth Road SW8 1QP

Paris

Dia 5, sábado

13h00 – Encontro com empresários. (local a indicar)

19h00 – Encontro com a comunidades com o Secretário-Geral Adjunto, José Luís Carneiro, o cabeça de lista pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, e Nathalie Oliveira. Sala Pan Piper 2-4 Impasse Lamier.

Luxemburgo

Dia 6, domingo

13h00 – Encontro com a comunidade no Restaurante Lisboa II. Com o Secretário-Geral Adjunto do PS, José Luís Carneiro, o cabeça de lista pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, Nathalie Oliveira e Mili Tasch Fernandes.