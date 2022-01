PS e Berta Nunes conquistam Bragança por 15 votos

O Partido Socialista ganhou as eleições legislativas no distrito de Bragança e tornou-se, pela primeira vez, maioritário neste círculo eleitoral, com dois dos três lugares na Assembleia da República.

Esta é a segunda vitória dos socialistas em eleições nacionais neste distrito, depois da maioria absoluta de José Sócrates, em 2005, em que o partido ganhou na região, mas ficou com dois deputados e o PSD com o mesmo número, quando este círculo eleitoral ainda elegia quatro parlamentares.

Nas eleições de hoje, e com o total das 226 freguesias dos 12 concelhos apuradas, o PS ficou à frente com mais 15 votos e elegeu dois deputados e o PSD elegeu um, num distrito tradicionalmente de direita.

O PS alcançou 26.495 votos, 40,3% da votação total, e o PSD contabilizou 26.480 (40,28%), com o PSD a manter-se próximo da votação de 2019, em que obteve 25.869 votos, e o PS a subir dos 23.163 votos de 2019.

Os eleitos socialistas são dois membros do Governo que vai cessar funções, Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portugueses e Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

A médica Berta Nunes deixou a Câmara de Alfândega da Fé, em 2019, para integrar a lista socialista às legislativas, também em segundo lugar, e foi escolhida para integrar o Governo liderado por António Costa.

Da bancada socialista sai o antigo secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes, que se demitiu na sequência dos incêndios de 2017 e ocupou até agora o lugar de deputado, tendo também integrado a lista às legislativas de 2022, mas em terceiro lugar.

O PSD trocou de lugar com o PS e passa a ter apenas um deputado por Bragança na Assembleia da República, mantendo-se no lugar Adão Silva, atual líder parlamentar e que já leva quase 30 anos como deputado.

Os resultados eleitorais do distrito de Bragança revelam também alterações nos restantes lugares, com o Chega a alcançar o terceiro lugar, obtendo 8,5%, que representam 5.619 votos, enquanto em 2019 ficou em sétimo lugar.