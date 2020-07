PS debate consequências da crise com empresários das comunidades

Este sábado, às 14 horas de Lisboa, tem lugar uma conferência digital subordinada ao tema “Os empresários portugueses das comunidades e as consequências da crise económica”. O debate conta com a participação do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e de representantes de França e Brasil.

“O objetivo principal é debater e trocar impressões sobre a forma como os empresários portugueses residentes no estrangeiro encaram a atual situação, sendo que uma boa parte dos intervenientes tem investimentos tanto no estrangeiro como em Portugal”, pode ler-se em comunicado enviado à redação do BOM DIA pelo deputado Paulo Pisco.

O mesmo considera que o debate pretende “analisar a atual situação de crise económica, as dificuldades sentidas para quem pretende segurar as suas empresas e os seus trabalhadores, quais os bloqueios ao investimento externo, ver em perspetiva como será o futuro e o papel que o Governo pode ter para atenuar o forte impacto da crise na atividade das empresas são os principais objetivos de mais uma conferência digital para analisar o impacto da pandemia nas nossas comunidades. É, por isso, da maior relevância, a participação do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico brilhante Dias, sob a tutela de quem está o investimento no estrangeiro e a captação de investimento para Portugal”.

A apresentação inicial e a moderação do debate é feita pelo deputado Paulo Pisco, seguindo-se a intervenção do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. Os restantes intervenientes no debate terão uma primeira intervenção com cerca de cinco minutos cada. Depois das intervenções dos participantes, haverá um espaço de comentários e debate sobre os temas abordados.

A. conferência tem início às 14 horas de Lisboa.