PS apresenta voto de pesar pela situação no Afeganistão

“A tomada do poder no Afeganistão pelas forças Talibã levantam inúmeras incertezas e inquietações quanto ao possível recrudescimento do terrorismo internacional e quanto ao respeito pelas liberdades e direitos fundamentais, muito particularmente em relação às mulheres e raparigas”, pode ler-se na frase introdutivo do voto de pesar apresentado na Assembleia da República por deputados do PS, incluindo os dois eleitos pela emigração, Paulo Pisco e Paulo Porto.

Os subscritores do voto de pesar consideram que “depois de duas décadas em que se registou uma clara promoção dos direitos e liberdades individuais após a queda do regime Talibã, que governou entre 1996 e 2001, o regresso ao poder levanta muitos receios fundados que os movimentos ligados ao fundamentalismo islâmico voltem a ser protegidos e que uma interpretação rígida da lei islâmica, a sharia, seja de novo imposta, com impacto na supressão das liberdades e direitos fundamentais, particularmente das mulheres e raparigas, que agora receiam o que lhes possa acontecer no futuro próximo”.

“A situação das mulheres e raparigas tem estado particularmente no centro das preocupações da comunidade internacional, designadamente das Nações Unidas e da União Europeia, tendo em conta a experiência do passado de governação opressiva dos Talibãs”, lamentam os socialistas, acrescentando que “segundo dados do Banco Mundial, existe no Afeganistão uma das mais baixas taxas de literacia do mundo, mas que afeta sobretudo as mulheres, que é de 30 por cento, enquanto nos homens é de 55 por cento, fosso que importa colmatar e não acentuar”.

O PS receia “que as mulheres percam o direito de aceder livremente à generalidade das profissões, à educação e à possibilidade de se envolverem em organizações cívicas e políticas”.