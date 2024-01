PS: Álvaro Beleza recusou lugar elegível e pede reforma do sistema eleitoral

O dirigente socialista Álvaro Beleza, que desistiu de ser cabeça de lista às legislativas pelo PS em Vila Real, afirmou que “seria o último dos paraquedistas” e defendeu uma reforma do sistema eleitoral.

Álvaro Beleza prestou declarações aos jornalistas, tendo ao seu lado Francisco Assis, à entrada da sede nacional do PS, em Lisboa, antes da reunião da Comissão Política Nacional em que serão aprovadas as listas de candidatos às eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

Interrogado sobre por que motivou desistiu de encabeçar a lista do PS no círculo distrital de Vila Real, o médico e presidente da associação Sedes respondeu: “Por uma razão muito simples, porque eu defendo causas há muitos anos e somos homens livres de convicções”.

“Uma das causas que eu defendo há muitos anos é a reforma do sistema eleitoral com círculos uninominais, aproximando os eleitos dos eleitores, eleições primárias nos partidos. Portanto, como é evidente, seria o último dos paraquedistas – até porque não gosto de andar de avião, também”, afirmou.

Por outro lado, segundo Álvaro Beleza, “é preciso dar lugar aos mais novos”.

“Estou muito orgulhoso de pertencer a este partido e muito grato por nesta minha idade ter estes convites, poder ser deputado, mas acho que tomei a decisão correta, porque gosto de dormir com a consciência tranquila e compreendo a reação dos meus camaradas de Vila Real. E eu tudo farei sempre para que um dia os cidadãos escolham os deputados da sua terra”, acrescentou.

Álvaro Beleza considerou que em Portugal os eleitores escolhem pouco os deputados. “E isto que se passa nas listas dos partidos, como se vê, mais uma vez, só me dá razão. É preciso melhorar o sistema eleitoral”, defendeu.

O dirigente socialista expressou o desejo de que, “nos 50 anos do 25 de Abril, mais do que discursos, se pensasse numa reforma do sistema eleitoral, que deve ser feita com um acordo ao centro dos vários partidos do regime”.

Para o lugar de cabeça de lista do PS no círculo de Vila Real, que tinha sido atribuído a Álvaro Beleza, entrou hoje, em sua substituição, a deputada Fátima Pinto, de Chaves.

Francisco Assis, que preside atualmente ao Conselho Económico e Social (CES) e vai encabeçar a lista do PS no círculo do Porto, declarou que se reconhece inteiramente nas palavras do seu amigo Álvaro Beleza e nada mais quis acrescentar.