Próximo congresso das Academias do Bacalhau será na República Dominicana

O 49° Congresso Mundial das Academias do Bacalhau terminou este fim de semana em ambiente de festa, com um almoço no Jardim do Convento dos Franciscanos, na cidade de Lagoa, ilha de São Miguel.

Na Aula Magna da Universidade dos Açores , as várias centenas de congressistas, entre outros assuntos, aprovaram, com alguma polémica, a candidatura da Academia de Caracas para organizar o Congresso do próximo ano, que, em princípio, devido às dificuldades de garantir a segurança dos participantes, não será em território venezuelano, mas na República Dominicana.

No final, Valter Franco, o Presidente da Academia de São Miguel, os anfitriões do evento, declarou ao BOM DIA sentir-se muito cansado mas muito feliz, pois a sensação geral é de que o congresso deste ano foi um sucesso.

