Próxima edição dos Encontros PNAID em Viana do Castelo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, anunciou esta quarta-feira, em Mangualde, que a próxima edição dos Encontros PNAID vai decorrer, de 13 a 15 de dezembro, em Viana do Castelo.

O governante divulgou esta informação durante a abertura da sessão do II Fórum dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora (GAEID).

Nesta mesma manhã, Paulo Cafôfo formalizou a instituição do Gabinete de Apoio aos Emigrantes em Valença, fechando assim com todas as autarquias do Alto-Minho a segunda edição dos Encontros que em 2022 decorreram em Fátima.