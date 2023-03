ProWein: 389 empresas portuguesas estiveram em Düsseldorf

Portugal participou com 389 expositores de todas as regiões vitivinícolas e com uma área de cerca de 3.500 m² na 27ª edição da “ProWein” em Düsseldorf.

Neste evento, que se tornou mundialmente o mais importante do setor, Portugal ocupa a posição nº 5 no ranking dos países expositores, a seguir à Itália, França, Alemanha e Espanha.

A ViniPortugal organiza no hall 12 do recinto da feira de Düsseldorf um grande pavilhão coletivo “Wines of Portugal”, com áreas especiais ocupadas pela CVR Lisboa, pela CVR Dão, pela CVR Setúbal e pelo IVBAM. Em direta vizinhança encontrar-se-ão o stand coletivo do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), os stands coletivos da CVR dos Vinhos Verdes, da CVR Alentejana, da CVR do Tejo e da CVR da Bairrada, da CVR da Beira Interior e da AIMMP. Para além disso, um conjunto de empresas produtoras e exportadoras nacionais participam tanto em termos individuais como nos stands dos respetivos importadores e agentes.

Em 2022, Portugal ocupou a 8ª posição entre os países fornecedores de vinhos no mercado alemão, com uma quota de mercado de 1,8 por cento.

Com um valor de importação de 2,7 mil milhões de Euros (2022), a Alemanha representa um dos maiores importadores mundiais de vinhos e situa-se no 4º lugar do ranking dos maiores mercados consumidores de vinho, com um consumo de 19,8 milhões de hl, ou seja 23,9 l per capita.