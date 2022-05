ProWein 2022 conta com Portugal

Vários vinhos portugueses marcam presença na maior plataforma comercial mundial de vinhos e de bebidas espirituosas.

A 26ª edição foi adiada para este ano por causa da pandemia. O ProWein 2022 vai decorrer de 15 a 17 de maio, em Düsseldorf, com expositores portugueses e de outros cerca de 60 países, como refere a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Portugal terá a quinta maior montra no evento de vinhos e bebidas espirituosas, a seguir à Alemanha, França, Itália e Espanha, outros países produtores de vinho. A Wines of Portugal terá 170 expositores, sendo conjunto de vinhos das regiões de Lisboa, do Dão, de Setúbal e da Madeira.

O Instituto de Vinhos do Douro e Porto terá também uma grande exposição, contando com 70 expositores. Segue-se o Alentejo, que terá 27; e a região dos Vinhos Verdes, com 25. Também os vinhos do Tejo, das Beiras e da Bairrada estarão presentes em Düsseldorf.

Haverão ainda empresas com stands particulares ou que apresentarão os seus vinhos nas agências de exportação.

