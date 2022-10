Providence deu o nome de Manuel Pedroso a uma rua

Manuel Pedroso é um luso-americano que tem uma loja em Providence, no Estado de Rhode Island, que é frequentada há décadas por professores e alunos da Universidade de Brown pois fica situada junto aquela instituição.

O Friends Market é uma típica loja norte-americana, apesar da bandeirinha portuguesa na montra. Mas, lá dentro, os produtos portugueses expostos nas prateleiras, do atum Bom Petisco ao Sumol de laranja, confirmam que estamos na loja do Senhor Pedroso, como a comunidade o conhece.

Manuel Pedroso nasceu dia 18 de novembro de 1919 em New Bedford, Massachusetts. Aos três anos regressou a Portugal com os pais e o irmão e foi criado em Alvados, Porto de Mós.

Estudou na Escola Comercial e Industrial de Domingos Sequeira, em Leiria. Com a inspiração do presidente Roosevelt, decidiu retornar à sua terra natal em 1942. Ao chegar aos Estados Unidos, Manuel Pedroso estabeleceu-se em Providence.

Durante a guerra tornou-se soldador no estaleiro Walsh-Kaiser produzindo navios Liberty. Após a guerra, ele trabalhou como fuzileiro naval dos EUA e viajou pelo mundo por dois anos. Em 1949, Manuel casou-se com Maria Pedroso de Alcaria, em Portugal e os dois voltaram para Providence onde comprou o Friends Market em Fox Point, que é reconhecido como o mais antigo mercado luso-americano ainda em atividade hoje.

De 1955 até à atualidade, Manuel Pedroso dirige o Friends Market, mais conhecido na comunidade como um hub onde os portugueses se reúnem para relembrar o “velho país” e trocar ideias e informações.

Manuel Pedroso dedicou a sua vida não só ao Friends Market, mas também a ajudar imigrantes portugueses chegados à América. Durante anos foi uma espécie de professor e mentor, garantindo emprego para imigrantes, ajudando-os a preencher inscrições e orientando muitos para ajudá-los a passar no teste de naturalização. A política de imigração exigia um patrocinador financeiro para os imigrantes e Manuel Pedroso ofereceu-se para garantir a viabilidade financeira de muitas famílias.

Manuel Pedroso tem sido reconhecido como o “Pai da comunidade luso-americana”, com destaque em muitos jornais, artigos, entrevistas na televisão e mencionado no livro do Prémio Nobel “Cadernos de Lanzarote”, escrito por José Saramago. É membro de inúmeras organizações, incluindo: Pawtucket Social Club, Cranston Portuguese Club, Cranston Portuguese Rod and Gun Club, Cavaqueiros, Club Juventude Lusitania Cumberland, Holy Rosary Band, Our Lady of the Rosary Church e membro honorário do Coro do Património Português de RI. Os seus esforços para promover a cultura portuguesa não passaram despercebidos. Em 2007 foi o Grande Marechal do Rhode Island Day of Portugal, quando recebeu o prémio de “Homem do Século”. Recebeu outros prémios incluindo a Medalha de Mérito “Ouro” do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Aos 102 anos, brevemente 103, Pedroso continua atrás do balcão da sua loja discutindo história, cultura e memórias de infância com sua esposa Maria.