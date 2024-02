Protestos dos agricultores chegam a Roma

Os agricultores italianos acordaram com as autoridades romanas a convocação de um grande protesto na próxima quinta-feira no Circus Maximus, no centro da capital italiana, e apelaram a todos os cidadãos para que se juntem à manifestação.

O protesto está marcado para as 14:00 horas de Lisboa (15:00 horas locais) do dia 15 de fevereiro e será permitida a chegada de veículos agrícolas, anunciou o líder do coletivo “CRA Agricultores Traídos”, Danilo Calvani, após uma reunião com o chefe da polícia romana.

Os agricultores italianos, tal como os de outros países europeus, protestam há dias para exigir uma redução de impostos e manutenção do desconto no preço do gasóleo após 2026, bem como contra o aumento dos custos de produção.

“Lançamos um convite à adesão de todos os setores. Aos agricultores, aos artesãos, aos comerciantes, aos cidadãos e aos consumidores, a todos, porque esta é uma manifestação de todos”, disse Calvani.

O coletivo CRA, um dos que protestam nestes dias em Roma, estima que o protesto terá 20 mil participantes e que desfilem 15 tratores pelo centro da cidade.

Já a “Riscatto Agricolo”, uma outra associação, descreveu como negativa a sua conversa de sexta-feira com o ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida.

Na sexta-feira à noite desfilaram quase 200 tratores ao longo da circular de Roma, escoltados pelas autoridades.

Por outro lado, o Governo italiano liderado por Giorgia Meloni, recebeu várias organizações agrícolas e de consumidores e prometeu-lhes isenções fiscais e defesa da produção nacional, face aos protestos dos últimos dias.