Proteja-se no Inverno: ingira estas cinco vitaminas

Os dias frios voltaram! É verdade, o Inverno está a chegar e, com ele, chegam as constipações, gripes e, de uma forma geral, as “doenças de inverno”, devido à baixa imunidade.Neste momento do ano o cuidar é muito importante pois é a única forma de melhorar as questões de imunidade. Uma das formas de cuidar de si mesmo é ter em atenção as vitaminas que ingere e quais os alimentos associados – para saber qual a melhor opção para determinada vitamina.

Pode, ainda, tomar os suplementos vitamínicos para as suas necessidades.

Cinco vitaminas que deve ingerir neste inverno

1. Vitamina A

Além de dar um enorme apoio ao seu corpo devido ao fortalecimento das células de defesa, também é uma excelente ajuda para a sua visão e contribui para a melhoria da mesma.

Esta vitamina pode ser consumida em alguns alimentos como a cenoura, a abóbora, a batata doce, os brócolos e o melão. Aconselhamos a cenoura não cozida, já que assim terá acesso aos verdadeiros benefícios da mesma.

2. Vitaminas do Complexo B

As vitaminas do complexo B são essenciais para prevenir as constipações e gripes, mas também para a digestão e para equilibrar o sistema nervoso. Esta vitamina nunca deve faltar no seu corpo, portanto mantenha uma dieta rica em alguns dos alimentos que se encontram abaixo.

Alimentos como as lentilhas, o abacate, a gema do ovo, as nozes, o arroz, o peixe ou a banana são excelentes opções. Porque não adicionar a banana ao seu dia-a-dia e incluir o peixe como uma refeição mais frequente.

3. Vitamina C

Esta é a vitamina principal para quem quer melhorar o sistema imunológico; aliás, esta é uma das mais faladas – e recomendadas – ao longo do inverno. O que não falta são anúncios que recomendam a vitamina C, os suplementos da vitamina e alguns alimentos que devem fazer parte da dieta.

Caso tenha dúvidas quanto a esses alimentos, o mais recomendado é a laranja e o limão. No entanto a alface, os espinafres, a cenoura, o morango e os brócolos também são excelentes opções.

Sendo esta uma das principais vitaminas, se não consumir o suficiente destes alimentos, tente a toma de suplementos. Desta forma conseguirá evitar as doenças de inverno mais facilmente.

4. Vitamina E

A vitamina E não se foca apenas nas ditas doenças de inverno, mas também em outras questões importantes como a diminuição do cansaço e o retardar do envelhecimento. Com menos sol, temos a tendência para andar mais cansados, e esta vitamina irá ajudar nesse aspeto.

Apesar de não ser uma das vitaminas mais faladas durante o inverno, a vitamina é realmente muito importante.

Nozes, amendoins, carnes e gemas de ovo são muito boas opções para ingerir a vitamina. Os cereais também podem ser consumidos como fonte de vitamina E.

5. Ferro e Zinco

Por último, tem-se o ferro e o zinco, duas fontes fundamentais para a manutenção do sistema imunológico dentro dos padrões saudáveis.

Nesta categoria tem-se as carnes, de uma forma geral, o feijão, a amêndoa e as sementes de abóbora. Novamente, se considerar pertinente, existem suplementos de ferro e zinco que pode tomar e que, realmente, irão fazer toda a diferença.

