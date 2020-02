A Comunicação Social diz-nos quase diariamente à beça que ao menor acidente ocorre uma equipa de psicólogos.

Isto é matéria que até tem a ver com Protecção Cívil. E aqui no que me debruçarei é-o tanto quanto possível da Protecção Civil, mas não vou por aí.

Até porque é assunto eternamente doloroso e que guardo à roda de oito anos.

Um familiar tão querido quanto amado e saudoso – daí não tencionar trazer isto à colacção, foi atropelado de morte quase imediata rigorosamente à entrada de casa.

Não houve apoio psicológico para o esposo nem para os filhos.

Eu, por fim, encaminho-me para uma localidade que, à margem, me foi indicada como eventualdade de estar a receber apoio duma viatura adstrita ao INEM, para saber o que se passava.

A ambulância mais a viatura da GNR já vinham em marcha muito lenta. Não era difícil perceber que o diagnóstico era o pior.

À porta da GNR local, para procedimentos legais, aonde fora levada a ambulância, pousou sensivelmente uma hora.

O meu pranto é inaudito.

Eu gritava.

Ninguém que estava presente me dizia nada, me ligava nenhum.

E quando pedi que me deixassem vê-la impuseram-me, não só com falta de sensibilidade, como de modo muito grotesco, que só me deixavam ver, entrando para isso dentro da ambulância, se me calasse.

Tentei.

Entrei. Vi o meu familiar com a mãozinha esquerda a pender da maca.

Onde está(va) a protecção civil em Felgueiras?

Hoje, segundo quase toda a Comunicação Social, um empresário local critica o atraso e a actuação das autoridades de saúde felgueirenses, a partir da sua emprensa de onde partiu a suspeita duma vítima de Coronavírus, felizmente não confirmada,

A Comunicação Social de um modo geral di-lo a esmo: um caso ali ou acolá, desta ou dequela dimenção… mas as pessoas que presenciaram, próximas ou familiares da vítima já estão a receber apoio psicológico.

Hoje mesmo já o disse algumas vezes.

É isto?!

É isto a protecção civil?

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)