Promessa do ciclismo português mantém-se em Inglaterra

A ciclista portuguesa Maria Martins renovou contrato com a Drops-Le Col e vai manter-se na formação britânica até 2023.

“Desde que entrei para a equipa, cresci muito como ciclista, mas especialmente como pessoa. Estou muito grata pela oportunidade e pela confiança que a equipa deposita em mim. Há um ambiente incrível, o que faz a equipa tão especial. Estou 100% confiante no projeto e mal posso esperar pela nova temporada”, afirmou a ciclista lusa, citada pela Drops-Le Col.

A ciclista natural de Moçarria, no concelho de Santarém, de 22 anos, integra a formação britânica de estrada desde 2020, depois de ter corrido dois anos pela espanhola Sopela, tendo, já este ano, conquistado pela primeira vez o título português de fundo.

Maria Martins vai estrear a camisola de campeã nacional na Volta à Toscânia, entre sexta-feira e domingo.

A Drops-Le Col destacou ainda a “temporada excecional” de Maria Martins, que “demonstrou o seu talento e compromisso com o desporto”, deixando a equipa “incrivelmente entusiasmada com o futuro”.

‘Tata’ Martins começou o ano com o terceiro lugar na Ronde de Mouscron, prosseguiu com o sétimo lugar na prova de Omnium dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, tendo, no passado fim de semana, conquistado a medalha de ouro nesta disciplina de ciclismo de pista nos Europeus de sub-23, assim como as de prata na eliminação e no Scratch.

“Estou muito feliz pela continuidade da ‘Tata’ na equipa nas próximas duas épocas. Estamos orgulhosos dos progressos que teve este ano e estamos entusiasmados com o que está para vir. O foco vai estar nas chegadas ao ‘sprint’ mas também nas clássicas”, explicou o diretor da equipa, Tom Varney.

