Projetos criativos portugueses promovem-se em Paris

Cerca de 15 projetos empreendedores e inovadores do setor cultural e criativo, do norte e centro de Portugal, chegam este domingo a Paris, para uma missão de internacionalização e expansão, promovida pela Fundação da Juventude. A iniciativa – conhecida como Espalha Talentos – visa fortalecer a cooperação entre Portugal e mercados estratégicos para as indústrias criativas, como é o caso de França.

Ao longo de três dias – entre 27 e 29 de novembro – o grupo de empresários e empreendedores selecionados para a missão a Paris vai participar num programa dedicado a reforçar as parcerias e oportunidades de contacto com entidades públicas, associações empresariais, entre outros.

A missão a Paris conta com visitas à Fondation Louis Vuitton, Palais de Tokyo, La Caserne, Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art, entre outros. Através destas sessões e visitas, os projetos têm uma ponte direta para apresentar os seus produtos e/ou serviços, num mercado estratégico para os setores cultural e criativo.

“Os desafios do mundo empresarial estão em constante transformação. A internacionalização de projetos empreendedores na área das indústrias criativas é, sem dúvida, uma das áreas em potencial crescimento. Temos, por isso, trabalhado junto dos empresários, para apoiarmos – com contactos, referências, missões e outras iniciativas – a expansão e exportação de projetos portugueses além-fronteiras. O estreitamento de relações com mercados estratégicos para os negócios portugueses é fundamental para apoiarmos o crescimento de projetos empreendedores nas áreas cultural e criativo”, comenta Carla Mouro, Presidente Executiva da Fundação da Juventude.

Esta é a 6.ª ação de um programa de feiras e missões internacionais promovidas pela Fundação da Juventude, dedicada às indústrias criativas. Em setembro, mais de 30 empreendedores e empresários estiveram na Áustria, Espanha e Reino Unido, para o reconhecimento e prospeção de mercado.

O projeto Espalha Talentos, promovido pela Fundação da Juventude e cofinanciado pelo Compete 2020, permitiu apoiar a internacionalização e crescimento de 48 jovens talentos, das áreas cultural e criativa, do norte e centro do país.