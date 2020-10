Projetos científicos marcam quinto centenário da viagem de Fernão de Magalhães

Decorreu esta quarta-feira uma reunião da Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação que fez o ponto de situação das atividades realizadas no primeiro ano das comemorações. Foram mais de 200 iniciativas que celebraram, em 2019/2020, a primeira volta ao mundo.

A Comissão Nacional procedeu também à análise das iniciativas dos próximos meses. O Ministro do Mar, o MNE e o Presidente da Estrutura de Missão apresentaram as conclusões e o programa atualizado de ações comemorativas acessível aqui.

No âmbito destas comemorações foram apresentados oito projetos de investigação científica, financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sobre observação da terra e pesquisa ambiental. Veja a mensagem do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros por ocasião do V Centenário da chegada da expedição de Fernão de Magalhães ao Estreito que haveria de levar o seu nome.