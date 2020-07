Projeto X Places: onde o coração bate mais forte

O projeto X Places foi idealizado para conciliar num vídeo lugares que tenham paisagens inesquecíveis ao som da dupla Mayze X Faria que realiza um set ao vivo. O projeto pretende divulgar um lugar de um distrito, cidade ou vila de Portugal de modo a promover ainda mais o turismo na região em questão.

Será através de um vídeo de aproximadamente 50 minutos que é abraçada a natureza e a história de lugares especiais com o set ao vivo pelos artistas e onde a música eleita é do género Tech House, para cativar ainda mais os jovens do nosso país a conhecerem melhor Portugal.

O projeto dá preferência a lugares com vistas fantásticas e também locais como castelos, torres, igrejas, pontes, jardins, barragens com a máxima “Onde o coração bate mais forte” como o motor de arranque para a realização do vídeo. É essa máxima que move o projecto e é isso que faz querer visitar um novo lugar ou até mesmo querer voltar a estar nesse lugar que traz memórias. Assim nasce o X Places.

A 1a edição do X Places realizou-se dia 31 de maio, pelas 19h30, com a transmissão em live streaming através da página do Facebook dos artistas. A primeira paragem foi no Miradouro do Monte de São Pedro Fins, em Amares. O local é enquadrado nas montanhas rochosas e oferece uma vista panorâmica sobre o vale do Cávado e a vila de Amares no Minho. Ao longo do vídeo somos transportados, através das imagens da Produtora NEXT360, para paisagens que nos contam histórias e mostram a verdadeira alma do Minho.

O X Places dedicado a Amares tem, até ao momento, mais de 30 mil visualizações do live streaming realizado e que pode ver ou rever no vídeo abaixo. Foram mais de 30 páginas do Facebook de Portugal, Espanha e Chile que apoiaram o projeto com a publicação cruzada e proporcionaram que milhares de pessoas pudessem assistir a esta primeira edição.

Brevemente será anunciado o lugar da 2ª edição do X Places com o mote que será sempre “onde o coração bate mais forte”.

Mayze X Faria são a dupla emergente do Tech House. Apoiados por diversos artistas internacionais como Claptone ou Solomun, criam o êxtase em clubs e festivais portugueses e internacionais. Depois do sucesso das músicas “Mussulo” e “Eivissa” os produtores estão prontos para novos palcos com “La Rambla” uma colaboração com Pete Tha Zouk.

