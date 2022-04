Projeto vitivinícola europeu tem mão portuguesa

A Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) participa num projeto que pretende impulsionar a internacionalização das empresas e implementar uma estratégia europeia para a inovação na cadeia de valor do vinho.

O projeto reúne quatro ‘clusters’ europeus do vinho, designadamente a ADVID, a Inno’vin, a AgroFood & Bioeconomy agency e a INNOVI, que representam uma grande parte dos ecossistemas vitivinícolas em França, Itália, Espanha e Portugal, onde estão baseados 80% da produção europeia de vinhos e da indústria auxiliar, serviços e pesquisa.

Os quatro ‘clusters’ pretendem, segundo explicou em comunicado a associação sediada em Vila Real, impulsionar a internacionalização das empresas auxiliares da indústria do vinho através da criação de uma rede de pequenas e médias empresas, cujo objetivo é conhecer o mercado e as suas tendências de inovação.

Para o efeito, de acordo com a ADVID, o projeto EPAWI (Parceria europeia para inovação da indústria de vinhos auxiliares) quer lançar e consolidar uma estratégia europeia para a inovação na cadeia de valor do vinho, a WICA – Wine Innovation Cluster Alliance (Aliança de cluster de inovação de vinhos).

Os objetivos da rede WICA são “promover uma cadeia de valor resiliente do setor da uva e do vinho através da cooperação global de ‘clusters’ e organizações de apoio às empresas, enfrentar os desafios apresentados pelos produtores de uva e vinho através da inovação intersetorial e do envolvimento das empresas auxiliares europeias, bem como promover e facilitar o desenvolvimento internacional destas empresas.

Pretende-se que a WICA seja também capaz de “homogeneizar a comunicação e melhorar a penetração de sua mensagem em mercados fora da União Europeia”.

Financiado pelo programa COSME da União Europeia e com implementação de setembro de 2021 a setembro de 2024, o EPAWI tem como mercados-alvo os setores vitivinícolas dos Estados Unidos da América, do Canadá, do Chile, da Argentina e da África do Sul.

A rede WICA vai ser apresentada no Enoforum Espanha, que decorre entre hoje e quinta-feira, em Saragoça, e no Enoforum USA, a 11 de maio, na Califórnia, Estados Unidos da América.

A ADVID é uma associação empresarial, constituída em 1982, com a missão de promover o desenvolvimento sustentável da vitivinicultura duriense, a qual foi alargada a nível nacional desde 2016.

No âmbito da sua missão, a ADVID candidatou-se e foi reconhecida como entidade gestora do ‘cluster’ da Vinha e do Vinho, desde 2017, e como CoLAB da Vinha e do Vinho, desde 2019, reconhecimentos que contribuem para a “transferência de conhecimento e levantamento de problemas da vitivinicultura nacional”.

