Projeto promove conexão entre migrantes e famílias em Portugal

“(E)migrar não é só sobre quem vai, mas também sobre quem fica”, é a frase que encontramos ao abrir o site de um novo projeto que pretende explorar e intervir junto da vasta realidade emigrante de portugueses.

“Mais Conexão: Resiliência em Famílias Transnacionais” é o mais recente projeto do colunista e colaborador do BOM DIA, Carlos Barros.

Trata-se de um pós doutoramento da primeira edição do Programa em Desenvolvimento Humano Integral na Universidade Católica Portuguesa e, segundo o próprio investigador, pretende mostrar-nos a realidade da emigração Portuguesa numa perspetiva diferente: “este projeto tem como objetivo principal compreender a emigração como projeto coletivo com impacto entre quem emigra, mas também entre quem fica. Por um lado, temos cada vez mais jovens que veem adiada a sua autonomia em Portugal e têm de emigrar, mas também há um reverso da moeda que pude ver nos estudos em doutoramento: o envelhecimento cada vez mais desamparado de quem fica”.

Surgiu assim a ideia deste projeto que vai analisar os principais mecanismos de resiliência que as gerações aprendem e ensinam entre Portugal e o país acolhimento dos emigrantes. Com forte uso das novas tecnologias para estimular a comunicação e permitir às gerações um ponto de encontro digital, enquanto não podem estar juntos presencialmente, combatendo o isolamento destes dois grupos sociais mais isolados.

Lembra Carlos Barros que dos momentos mais marcantes, em investigações passadas, foi quando se apercebeu que havia emigrantes portugueses que “acompanharam o processo de recuperação de cancro de pais/mães entre videochamadas, idas a Portugal estando ali, ao lado, na quimioterapia em mensagens e chamadas. Ou mesmo ajudar em babysitting de netos cresciditos por videochamadas, em pequenos afazeres dos seus pais. Isto mostra-nos a potencialidade da conexão digital”.

O foco no bem-estar e nos desafios que encontram os pais, mães, avós e pessoas muito próximas de quem emigra é o tema central do Projeto “Mais Conexão: Resiliência em Famílias Transnacionais”.

Carlos Barros deixa um apelo: “todas as pessoas são bem-vindas ao Banco de Narrativas. Que é um espaço no site, onde tenho vídeos do Sem Fronteiras, com entrevistas feitas por mim para o BOM DIA e com retratos multimédia da emigração. Entretanto, se tem contacto com a realidade emigratória escreva-me no site e farei muito gosto em acrescentar o seu testemunho. Numa fase seguinte, vamos entrevistar famílias que ficaram em Portugal”.

O projeto deixa o desafio: será que conseguimos criar novas formas de conexão em vez de afastamento?

