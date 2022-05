Projeto português precisa do seu voto

Nos prémios da Nova Bauhaus Europeia (NEB), há uma participação portuguesa, e precisa de todos os votos que conseguir. O projeto REPLAY está também sujeito a avaliação de um júri.

O projeto concorre nos NEB, que distinguem exemplos de transformação no espaço físico e na vida quotidiana, que integre valores de beleza, inclusão e sustentabilidade. Os vencedores nas quatro categorias recebem 30 mil euros de prémio, como refere o greensavers.

O REPLAY, projeto do Zero Waste Lab, concorre na categoria “Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking”, uma categoria focada na economia circular. O projeto quer, com as botas que levou a concurso, levar a debate público a quantidade de objetos que vão para a reciclagem e não conseguem ter solução.

A equipa percorreu vários municípios do país, como Figueira de Castelo Rodrigo ou Cascais, para realizar a recolha, triagem e reciclagem de brinquedos, tendo este sido encaminhado para laboratórios “Precious Plastic Portugal”, para transformar o plástico num novo brinquedo.

As votações estão abertas até ao dia 16 de maio.

