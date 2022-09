Projeto português de robótica apoiado pela Força Aérea americana

Um projeto liderado pelo instituto português INESC-ID obteve financiamento da Força Aérea norte-americana para desenvolver robôs capazes de formar equipa com humanos, uma colaboração que poderá ser útil no resgate de vítimas em desastres naturais.

O projeto, financiando com 300 mil dólares (299 mil euros), arrancou oficialmente esta quinta e decorrerá até agosto de 2024, sendo liderado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), em Lisboa.

O coordenador do projeto, Alberto Sardinha, disse à Lusa que o objetivo é “desenvolver robôs que são capazes de formar uma equipa com humanos” em cenários em que ambos “não tenham colaborado no passado”.

Para tal, o grupo de investigação, que inclui também investigadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Brasil, vai criar algoritmos de inteligência artificial de trabalho em equipa e “explorar a questão da confiança” entre humanos e robôs e ver como os algoritmos se podem adaptar a humanos com diferentes níveis de confiança nos robôs.

Segundo Alberto Sardinha, investigador do INESC-ID e professor do Instituto Superior Técnico, robôs capazes de trabalhar em equipa com humanos desconhecidos “podem ser úteis” em cenários como o de resgate de vítimas em desastres naturais ou o de tratamento de doentes num hospital.

O âmbito do projeto insere-se na área de interesse da Força Aérea norte-americana que pretende lançar as bases científicas para criar equipas homem-máquina de alto desempenho.